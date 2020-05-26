Киностудии "Ленфильм" может грозить дефолт

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Киностудия "Ленфильм" стоит перед угрозой дефолта, который может произойти в конце июня 2020 года, если безотлагательно не будут предприняты действия по выполнению поручения президента России, направленного на вывод киностудии из кризисного состояния. Об этом сообщил кинорежиссер, член совета директоров "Ленфильма" Алексей Герман в видеообращении, которое он опубликовал на своей странице в социальной сети Facebook.

"На данный момент никакого понимания по допсоглашениям о реструктуризации кредитов нет, одобренная президентом история про дополнительную субсидию на 465 млн рублей для студии, насколько я понимаю, не оформлена, продажа [участка на улице] Тамбасова - территории не в центре города, о которой давно все разговаривали и все-таки согласовали <…> - невозможна, потому что за много месяцев оценка устарела. Студия сейчас не может реализовать этот участок, смягчить долговое бремя <…> И мы приходим в тому, что у нас остается меньше месяца, и существует реальная угроза, что у студии будет дефолт", - сказал режиссер в обращении, которое он записал во дворе киностудии.

Среди причин кризисной ситуации режиссер назвал недофинансирование на протяжении нескольких лет со стороны Минкультуры РФ и Фонда кино, провал в прокате фильма "Контрибуция" Сергея Снежкина и несостоявшуюся передачу "золотой коллекции" фильмов киностудии.

Герман отметил, что в поручении главы государства "крайне четко прописаны те пункты, благодаря которым "Ленфильм" может избежать дефолта, который произойдет 20 июня 2020 года". "Если немедленно не будут предприняты действия по выполнению этих поручений, то меньше через 30 дней будет объявлен дефолт", - сказал он, назвав сложившуюся вокруг киностудии ситуацию "абсолютно недопустимой".

"Почему нет согласования с банком? Почему нет понимания по субсидии? Какие проекты будет делать студия? На эти вопросы ответа нет", - написал Герман в комментарии под видеообращением.

О ситуации на киностудии

"Ленфильм" в 2013 году заключил кредитное соглашение с ВТБ на сумму 1,53 млрд рублей. На конец 2018 года по нему выбрано 1,4 млрд рублей, которые направлены на приобретение нового кинооборудования. В конце октября 2019 года сообщалось, что киностудия ведет работу по реструктуризации задолженности по кредитной линии перед ВТБ и выводу предприятия из сложившейся кризисной ситуации.

24 декабря 2019 года Владимир Мединский, занимавший в то время пост министра культуры РФ, объявил, что совет директоров киностудии "Ленфильм" принял решение о смене ее гендиректора. Распоряжением Росимущества 7 февраля продюсер Инесса Юрченко была назначена врио гендиректора "Ленфильма" после увольнения Эдуарда Пичугина.

В середине января 2020 года издание РБК со ссылкой на источник сообщило, что "Ленфильм" 15 января получил составленное в конце декабря письмо Андрея Белоусова (на тот момент помощник президента, сейчас - первый вице-премьер РФ) и Мединского (сейчас - помощник президента) с предложениями по выводу из кризиса "Ленфильма", одобренными президентом России. В частности, в письме, по данным издания, предлагается заключить договор с Госфильмофондом о передаче "Ленфильму" на 25 лет лицензии на его "золотую коллекцию", в том числе права на показ фильмов как на бесплатных, так и платных телеканалах.

21 мая министр культуры РФ Ольга Любимова сообщила, что "Ленфильм" в настоящее время разрабатывает новую стратегию развития и новый комплекс мер, которые должны быть утверждены советом директоров и которые помогут киностудии избежать банкротства.