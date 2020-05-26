Минфин Швеции: размер падения ВВП из-за кризиса зависит от структуры экономик стран

"Мы в настоящее время в Швеции отмечаем не такое драматичное падение потребления, как в странах, которые закрылись полностью. Но в более длительной перспективе - в том, какое влияние кризис окажет на страны, - будет зависеть от состояния и структуры экономик", - отметила она.

СТОКГОЛЬМ, 26 мая. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Влияние пандемического кризиса на падение ВВП и рост уровня безработицы разных стран будет в долгосрочной перспективе зависеть от структуры экономики каждого государства. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС во вторник выразила министр финансов Швеции Магдалена Андерссон.

"В Швеции мы очень сильно зависим от экспорта - мы много поставляем в другие государства грузовиков, автомобилей. И если будет падение мировой экономики, то это окажет сильное влияние и на нашу. В сравнении, например, с Данией, которая экспортирует лекарства и продукты питания - там кризис окажет, видимо, меньшее влияние, вне зависимости от того, какие меры принимаются, чтобы прекратить распространение коронавируса", - продолжила министр.

1,5 млн шведов работают на предприятиях, связанных с экспортной промышленностью. 70% шведского экспорта идет в ЕС. Ограничительные меры во время пандемии в Германии, Великобритании и других странах не могут не отразиться и на Швеции, напоминает она.

"В настоящее время мы видим, что по сравнению с другими странами у нас несколько меньший спад в потреблении, например, в ресторанах", - пояснила Андерссон. В качестве меньшего падения потребления она приводит статистику снижения продаж компании H&M с 1 марта по 6 мая: в Швеции - 31%, Франции и США - 71%, России - 47%, Китае - 32%.

Падение ВВП на 7% и господдержка

"В настоящее время экономика Швеции переживает падение. Мы находимся в неопределенной, быстро меняющейся экономической ситуации, которую сложно оценить. Пока рано говорить, насколько глубоким и длительным будет кризис. Но понятно, что ВВП снизится, безработица вырастет, а в государственных финансах Швеции будет большой дефицит", - считает министр.

Согласно основному прогнозу, на который рассчитывает правительство страны в бюджете, ВВП Швеции упадет на 4,2% в 2020 году. Но если кризис будет более глубоким и продолжительным, чем оценивается сейчас, то этот показатель составит 10%. "Наиболее реалистичный прогноз на сегодняшний день - это что-то среднее, сокращение ВВП страны на 7% в 2020 году", - полагает Андерссон.

Всего на меры поддержки предприятий и здравоохранения правительство выделило 245 млрд крон (более $25 млрд). Прямые меры поддержки составляют в Норвегии 5,1% ВВП, Швеции - 4,9%, Германии - 4,8%, Дании - 4,2%, Нидерландах - 4,1%, Финляндии - 1,9%.

"Мы подошли к кризису с очень хорошими показателями: госдолг Швеции был на уровне 35%, что является одним из самых низких показателей в ЕС. Конечно, и у нас есть ограничения, ни один из госбюджетов не является безграничным. Но главное состоит в том, насколько продолжительным будет кризис. Для меня важно, чтобы деньги остались, когда мы пройдем кризис, чтобы были средства на перезапуск экономики", - подчеркивает министр.

Аналитик агентства Bloomberg Юханна Енссон спрогнозировала в понедельник, что уровень безработицы в Швеции может подняться до 17% в случае, если отправленные в вынужденный отпуск сотрудники предприятий не вернутся к работе в ближайшее время. "Безработица на уровне 17% - это не наш прогноз, хотя изменения происходят все время. Ни один из зарубежных или шведских экспертов, которых я знаю, не говорит о таком высоком уровне", - прокомментировала Андерссон.

Прогнозы

Согласно майскому прогнозу Еврокомиссии в отношении развития Европы, падение экономики Швеции в этом году составит 6,1%, Дании - 5,9%, а в Норвегии, испытывающей дополнительное давление из-за падения нефтяных цен, - 5,5%. И это при том, что в двух последних странах в связи с пандемией были введены более жесткие ограничительные меры. Что касается увеличения безработицы, то общая картина здесь примерно такая же: в Швеции в этом году ожидается ее подъем до 9,7%, в Дании - до 6,4%, в Норвегии - до 7,1%.