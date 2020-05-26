Минфин Швеции: размер падения ВВП из-за кризиса зависит от структуры экономик стран

СТОКГОЛЬМ, 26 мая. /Корр. ТАСС Ирина Дергачева/. Влияние пандемического кризиса на падение ВВП и рост уровня безработицы разных стран будет в долгосрочной перспективе зависеть от структуры экономики каждого государства. Такое мнение в беседе с корреспондентом ТАСС во вторник выразила министр финансов Швеции Магдалена Андерссон.
"Мы в настоящее время в Швеции отмечаем не такое драматичное падение потребления, как в странах, которые закрылись полностью. Но в более длительной перспективе - в том, какое влияние кризис окажет на страны, - будет зависеть от состояния и структуры экономик", - отметила она.
"В Швеции мы очень сильно зависим от экспорта - мы много поставляем в другие государства грузовиков, автомобилей. И если будет падение мировой экономики, то это окажет сильное влияние и на нашу. В сравнении, например, с Данией, которая экспортирует лекарства и продукты питания - там кризис окажет, видимо, меньшее влияние, вне зависимости от того, какие меры принимаются, чтобы прекратить распространение коронавируса", - продолжила министр.
1,5 млн шведов работают на предприятиях, связанных с экспортной промышленностью. 70% шведского экспорта идет в ЕС. Ограничительные меры во время пандемии в Германии, Великобритании и других странах не могут не отразиться и на Швеции, напоминает она.
"В настоящее время мы видим, что по сравнению с другими странами у нас несколько меньший спад в потреблении, например, в ресторанах", - пояснила Андерссон. В качестве меньшего падения потребления она приводит статистику снижения продаж компании H&M с 1 марта по 6 мая: в Швеции - 31%, Франции и США - 71%, России - 47%, Китае - 32%.
Падение ВВП на 7% и господдержка
"В настоящее время экономика Швеции переживает падение. Мы находимся в неопределенной, быстро меняющейся экономической ситуации, которую сложно оценить. Пока рано говорить, насколько глубоким и длительным будет кризис. Но понятно, что ВВП снизится, безработица вырастет, а в государственных финансах Швеции будет большой дефицит", - считает министр.
Согласно основному прогнозу, на который рассчитывает правительство страны в бюджете, ВВП Швеции упадет на 4,2% в 2020 году. Но если кризис будет более глубоким и продолжительным, чем оценивается сейчас, то этот показатель составит 10%. "Наиболее реалистичный прогноз на сегодняшний день - это что-то среднее, сокращение ВВП страны на 7% в 2020 году", - полагает Андерссон.
Всего на меры поддержки предприятий и здравоохранения правительство выделило 245 млрд крон (более $25 млрд). Прямые меры поддержки составляют в Норвегии 5,1% ВВП, Швеции - 4,9%, Германии - 4,8%, Дании - 4,2%, Нидерландах - 4,1%, Финляндии - 1,9%.
"Мы подошли к кризису с очень хорошими показателями: госдолг Швеции был на уровне 35%, что является одним из самых низких показателей в ЕС. Конечно, и у нас есть ограничения, ни один из госбюджетов не является безграничным. Но главное состоит в том, насколько продолжительным будет кризис. Для меня важно, чтобы деньги остались, когда мы пройдем кризис, чтобы были средства на перезапуск экономики", - подчеркивает министр.
Аналитик агентства Bloomberg Юханна Енссон спрогнозировала в понедельник, что уровень безработицы в Швеции может подняться до 17% в случае, если отправленные в вынужденный отпуск сотрудники предприятий не вернутся к работе в ближайшее время. "Безработица на уровне 17% - это не наш прогноз, хотя изменения происходят все время. Ни один из зарубежных или шведских экспертов, которых я знаю, не говорит о таком высоком уровне", - прокомментировала Андерссон.
Прогнозы
Согласно майскому прогнозу Еврокомиссии в отношении развития Европы, падение экономики Швеции в этом году составит 6,1%, Дании - 5,9%, а в Норвегии, испытывающей дополнительное давление из-за падения нефтяных цен, - 5,5%. И это при том, что в двух последних странах в связи с пандемией были введены более жесткие ограничительные меры. Что касается увеличения безработицы, то общая картина здесь примерно такая же: в Швеции в этом году ожидается ее подъем до 9,7%, в Дании - до 6,4%, в Норвегии - до 7,1%.
Последние данные Центрального статистического бюро Швеции говорят о том, что уровень безработицы в апреле 2020 года составил 8,2%. В период с января по март экономика страны сократилась на 0,3%, что находится в пределах статистической погрешности. В Норвегии и Дании этот показатель составил 2%, что сопоставимо с показателями, характерными для финансового кризиса. Банковская статистика также свидетельствует о том, что оборот торговли, включая рестораны, выражается в более высоких числах, чем в остальной Скандинавии.
По мере прохождения Швецией через пандемию местные экономисты дают предварительные оценки результатам избранной властями стратегии борьбы с коронавирусом, не предполагающей введения серьезных ограничительных мер. По мнению экспертов, стратегия правительства сработала в краткосрочной перспективе, а в долгосрочной перспективе потери Швеции могут оказаться по меньшей мере такими же, как и у остальных скандинавских стран. "В краткосрочной перспективе определенные преимущества от того, что Швеция смогла сохранить часть своей экономической активности, есть, но в дальнейшем экспорт будет зависеть, естественно, от того, что происходит в других странах, а также от наших экономико-политических мер применительно к действиям других стран", - пояснил корреспонденту ТАСС главный экономист Торговой палаты Стокгольма Стефан Вестерберг.
"Справиться с пандемией - то же, что пробежать марафон", - заявила министр иностранных дел Анн Линде, имея в виду не только борьбу с инфекцией, но и преодоление последствий экономического спада, которые продлятся значительно дольше, чем опасная эпидемия.
Стратегия Швеции по борьбе с коронавирусом
Стратегия властей Швеции по борьбе с коронавирусом основана на "добровольной и личной ответственности". Правительство страны после решения ЕС закрыло границы для иностранцев, не проживающих в Евросоюзе, жителей призвали не проводить собрания численностью более 50 человек. Власти также рекомендовали перевести школы старших классов и вузы на дистанционное обучение, но детсады, школы начальных и средних классов по-прежнему работают. Карантин в стране или отдельных регионах введен не был, магазины и предприятия общепита остаются открытыми.
"Но здесь обязательно надо подчеркнуть, что шведская стратегия не столь отлична от стратегий других стран, как это иногда изображается, - отмечает глава Минфина. - У нас та же цель, как и у других, ограничить распространение вируса и защитить жизнь людей. Мы не принимали во внимание экономическую составляющую, когда принимали решение о мерах. Как и в других странах наша цель - плоская кривая, чтобы наше здравоохранение могло справиться и помочь тем, кому необходима интенсивная терапия. Мы выпустили рекомендации, но также приняли и рестриктивные меры: ограничили численность собраний, запретили продажу алкоголя не за столом в ресторане и баре. Наши рекомендации - дистанционная работа, социальное дистанцирование - выполняются".
Согласно данным опроса социологического центра Сифо, проведенного по заказу Шведского агентства защиты гражданского населения и готовности к чрезвычайным ситуациям (MSB), жители страны, послушав рекомендации властей, изменили свое поведение: более 80% избегают пожимать руку при приветствии, а около 70% сократили участие в общественных мероприятиях.
Некоторые эксперты призывают власти к более жестким мерам, чтобы остановить распространение коронавируса. Они сравнивают показатели смертности стран Северной Европы: в Швеции в расчете на миллион жителей умерло во много раз больше жителей по сравнению с соседними странами. Но власти полагают, что принимаемые ими меры не столь резко отличаются от ограничений, введенных в других странах: несмотря на то, что полностью страна не закрылась, многие остаются дома, а часть предприятий не работает.
Число случаев инфицирования коронавирусом составляет в Швеции 33 843. Количество пациентов, умерших после заражения коронавирусом, достигло 4 029 человек.