Минкомсвязь не поддержала законопроект о разблокировке Telegram

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Минкомсвязь не поддержала законопроект, запрещающий блокировку ресурсов (в частности, мессенджера Telegram), являющихся "официальными сервисами" распространения информации в период ЧС или режима повышенной готовности. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

Ранее депутаты Госдумы от "Справедливой России" Федот Тумусов и Дмитрий Ионин подготовили законопроект о разблокировке Telegram в связи с тем, что мессенджер используется госорганами для распространения официальной информации о коронавирусе. По данным "Коммерсанта", парламентарии направили документ премьер-министру Михаилу Мишустину и Минкомсвязи.

В Минкомсвязи отметили, что рассмотрели документ.

"Законопроект, представленный в Минкомсвязь России, не поддерживается", - заявили в министерстве. Других подробностей там не уточнили.

Роскомнадзор начал блокировку Telegram в апреле 2018 года из-за отказа мессенджера передать в ФСБ ключи шифрования. Однако сервис все еще доступен пользователям. Каналы в Telegram официально используют оперативный штаб Москвы по ситуации с коронавирусом и Минкомсвязь (для возвращения россиян из-за границы).