МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин потребовал сохранить объемы строительства, предусмотренные нацпроектами во всех регионах. Об этом он заявил во вторник на совещании о мерах по поддержке строительной отрасли и ЖКХ в рамках общенационального плана действий.

"Людям нужно доступное и комфортное жилье, хорошие дороги, современная, развитая инфраструктура. Во всех регионах страны необходимо сохранить объемы строительства в рамках национальных проектов и федеральных целевых программ, а также уровень занятости в этой сфере", - сказал Мишустин.

Премьер напомнил, что президент Владимир Путин неоднократно говорил о необходимости помочь отрасли строительства и ЖКХ в сложный период, вызванный пандемией коронавируса. По его словам, в компаниях и организациях этого сектора занято более 11 млн человек. "По данным Федеральной налоговой службы, за последние пять лет объем налоговых поступлений от предприятий строительной и смежных с ней отраслей вырос вдвое и в 2019 году превысил 4 трлн рублей", - констатировал глава кабинета министров, уточнив, что только за прошлый год строительный комплекс перечислил налогов на сумму свыше 2 трлн рублей, а ЖКХ - более 1 трлн.

"Важно, чтобы теперь отрасль смогла быстро нормализовать свою работу. Меры поддержки строительства и ЖКХ включены в национальный план действий, формирование которого сейчас завершается", - сообщил премьер. Он также напомнил о том, какие меры предпринимаются для поддержки строительства. Например, льготные ипотечные программы под 6,5%. На эти цели правительство выделило 6 млрд рублей, на субсидирование процентной ставки по кредитам застройщиков - еще 12 млрд рублей. Кроме того, еще 30 млрд рублей кабмин направил на решение проблем дольщиков.

Меры поддержки отрасли

Мишустин сообщил, что уже разработана программа дальнейшего развития жилищного строительства и ипотечного кредитования. По его словам, она предусматривает повышение доступности займов и их перевод в электронный вид. "Необходимо оперативно определить механизмы предоставления государственных гарантий на выкуп новых квартир. Это позволит поддержать застройщиков и ввести дома в 2020 году", - сказал он.

Премьер напомнил, что Дума уже приняла закон, который позволяет использовать для кредитования строительных компаний средства компенсационных фондов саморегулируемых организаций. Правительство также упростило систему градостроительного регулирования. "На три года отложены сроки вступления в силу новых требований для получения разрешения на строительство. Таким образом, отрасль получила возможность не тратить время на адаптацию к новым административным процедурам. Это позволит не снижать темпы строительства, что крайне необходимо в сложившейся ситуации", - отметил глава правительства.

Подводя итог, Мишустин подчеркнул, что важно продолжить масштабные инфраструктурные проекты. В их числе он назвал строительство автомобильных и железных дорог, модернизацию портовых и аэродромных комплексов. "Для этого нужно дополнительно снизить административные барьеры и изменить сами подходы к установлению технических требований для сокращения сроков возведения объектов капитального строительства", - заключил глава правительства.