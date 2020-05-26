АПК и пищевая промышленность вошли в план восстановления экономики как точки роста

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Агропромышленный комплекс (АПК) и пищевая промышленность вошли в национальный план восстановления экономики как "точки роста", заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников в ходе встречи с депутатами фракции КПРФ.

По словам министра, АПК "наиболее мягко" прошел ситуацию, связанную с распространением коронавируса.

"В пострадавших отраслях АПК нет, но в национальном плане восстановления АПК и пищевая промышленность есть как точки роста", - сказал Решетников, слова которого передает пресс-служба Минэкономразвития.

"Те средства, которые мы направляем на социальное развитие села, на программу возобновления использования этих земель - реальные инвестиции в новые рабочие места. Это также спрос на сельхозмашиностроение, химическую промышленность, на удобрения и так далее. Это то, что страна производит, и то, что является якорем для химиков в условиях мировой конъюнктуры", - подчеркнул министр.

Он отметил, что выделение средств целесообразно дополнить мерами в рамках таможенно-тарифной политики.

"Если мы ее грамотно дополним бюджетной поддержкой и частными инвестициями, мы сможем нарастить объемы производства не за счет потребителя, а за счет внутренней эффективности. Тем самым мы увеличим налоги. Мы эти цепочки четко видим и считаем", - заявил Решетников.

Он напомнил, что в 2020 году было решено увеличить объем субсидирования кредитных программ для АПК на 30 млрд рублей. "Мы точно можем использовать этот потенциал для реструктуризации, отсрочки основного тела долга и так далее", - резюмировал министр.