Минфин 27 мая проведет аукцион по размещению ОФЗ двух выпусков

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министерство финансов России 27 мая проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 25084 с погашением 4 октября 2023 года и выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года. Об этом говорится в материалах министерства.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, отметили в Минфине.