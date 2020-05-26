{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Минфин 27 мая проведет аукцион по размещению ОФЗ двух выпусков

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Министерство финансов России 27 мая проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом (ОФЗ-ПД) выпуска 25084 с погашением 4 октября 2023 года и выпуска 26228 с погашением 10 апреля 2030 года. Об этом говорится в материалах министерства.

Объем удовлетворения заявок на каждом аукционе будет определяться исходя из объема спроса, а также размера запрашиваемой участниками премии к фактически сложившимся на рынке уровням доходности, отметили в Минфине.

Теги
Россия
"Аэрофлот" в тестовом режиме запустил оформление ваучеров за неиспользованные авиабилеты
Читать полностью