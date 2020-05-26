Мантуров заявил, что в России будет крупнейшая в мире группа серийных атомных ледоколов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия будет обладать самой большой в мире группой серийных атомных ледоколов после завершения строительства заложенного во вторник ледокола "Якутия", заявил глава Минпромторга Денис Мантуров.

"После завершения строительства серии Россия будет обладать крупнейшей в мире группировкой серийных атомных ледоколов. Это по-настоящему уникальные суда, ни одна страна мира не имеет даже одного подобного ледокола", - приводит пресс-служба министерства слова Мантурова.

Он отметил, что двигатели этих судов представляют собой два атомных реактора мощностью по 175 МВт, которые обеспечивают семь лет автономного плавания. Конструкция ледокола позволяет использовать его как на глубоководных трассах Северного морского пути, так и на мелководных участках Енисея и Обской губы. "Каждый из ледоколов серии - это олицетворение современной, технологичной и конкурентоспособной отечественной промышленности", - отметил министр.

Во вторник на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге был заложен третий серийный атомный ледокол проекта 22220, который получит имя "Якутия" и станет четвертым атомоходом проекта. Заказчиком строительства выступает ФГУП "Атомфлот" Росатома. Второй ледокол проекта (первый серийный, "Сибирь") предприятие заложило в мае 2015 года, третье судно (второе серийное, "Урал") в июле 2016 года. Все три судна, включая первую "Арктику", должны быть введены в эксплуатацию до 2022 года. Ввод в эксплуатацию четвертого ледокола серии запланирован на 2024 год, пятого - на 2027 год.

Атомные ледоколы проекта 22220 смогут проводить караваны судов в арктических условиях, пробивая по ходу движения лед толщиной до 2,8 м. Двухосадочная конструкция судна позволит использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.