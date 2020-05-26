Минфин перечислил в Пенсионный фонд 222,1 млрд рублей для выплат на детей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Минфин перечислил в Пенсионный фонд России 222,1 млрд рублей для единовременных выплат на детей от трех до 16 лет и для выплат на детей до трех лет. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

"Минфин России 26 мая 2020 года, согласно распоряжению правительства, перечислил в Пенсионный фонд России 222,1 млрд рублей для поддержки семей с детьми. На обеспечение единовременных выплат на детей в возрасте от трех до 16 лет перечислено 197,2 миллиарда рублей. Размер выплаты на одного ребенка составит 10 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Выплаты начнутся с 1 июня и охватят не менее 19 млн детей с трех до 16 лет. При этом еще 24,9 миллиарда рублей направлены в ПФР в рамках расширения механизма ежемесячных выплат на детей до трех лет. "Размер данной выплаты на ребенка составляет 5 тыс. рублей. Это решение коснется порядка 1,6 млн детей", - отмечают в Минфине.