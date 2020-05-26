Fitch ухудшило прогноз по падению ВВП РФ в 2020 году до 5% с 3,3%

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Международное рейтинговое агентство Fitch ухудшило прогноз по снижению ВВП России по итогам 2020 года до 5%, говорится в сообщении агентства.

В апреле Fitch ожидало снижения российского ВВП на 3,3% в текущем году.

Fitch также ухудшило прогноз по снижению мирового ВВП в 2020 году до 4,6% с ожидавшихся в апреле 3,9%.

"Это является следствием понижения рейтингов стран еврозоны и Великобритании, а также, что наиболее важно, развивающихся рынков, за исключением Китая", - отмечают в агентстве.