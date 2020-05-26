Докапитализация фондов помощи бизнесу в Северной Осетии требует более 26 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 26 мая. /ТАСС/. Власти Северной Осетии направили в Минэкономразвития РФ заявку на докапитализацию Фонда микрофинансирования малых и средних предприятий на 26 млн рублей и Фонда кредитных гарантий на 1,6 млн рублей. Об этом стало известно на онлайн-заседании правительства республики.

"Республикой направлена соответствующая заявка в Минэкономразвития РФ на докапитализацию Фонда микрофинансирования малых и средних предприятий на 26 млн рублей и Фонда кредитных гарантий на 1,6 млн рублей. Вышеуказанные средства и средства республиканского бюджета, необходимые для софинансирования, должны быть отражены в соответствующей государственной программе субъекта Российской Федерации", - сказал на заседании министр экономического развития региона Казбек Томаев.

Фонд микрофинансирования малых и средних предприятий Северной Осетии уже начал выдачу беспроцентных займов в рамках разработанных в связи с пандемией коронавируса региональных мер поддержки малого и среднего предпринимательства.

Также власти республики освободят системообразующие предприятия от налогов как на время режима самоизоляции, так и после его снятия.