Производство масок в России за неделю выросло на 63%

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Производство медицинских масок в РФ за неделю с 15 по 22 мая выросло на 63%, до 6,5 млн в сутки, защитных костюмов - на 39%, до 224,8 тыс., говорится в сообщении на сайте стопкоронавирус.рф со ссылкой на данные Минпромторга РФ.

Средняя цена на маску находится на уровне 25 рублей за штуку, а средний объем их потребления в аптечных и розничных сетях составил 1,7 млн штук в сутки.

"За неделю производство масок в РФ выросло на 63%, а защитных костюмов - на 39%. Выпуск одноразовых масок увеличился с 4 млн до 6,5 млн масок в сутки", - говорится в сообщении.

При этом за счет возможности долговременного использования многоразовых масок необходимость в наращивании производства начала снижаться, отмечается в сообщении.

Суточный выпуск антисептиков в стране увеличился за неделю на 5%, до 400 тыс. литров, защитных очков - на 7%, до 32,2 тыс. штук, респираторов - на 2%, до 500 тыс. штук.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в России нет дефицита защитных перчаток и сформированы их запасы на три месяца, проблема с обеспеченностью масками также решена. По его словам, РФ в июне увеличит выпуск различных видов масок с нынешних 9 млн в сутки до 11 млн в сутки.