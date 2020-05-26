В Карелии проведут инвентаризацию участков для фермерских хозяйств

ТАСС, 26 мая. Реестр земельных участков, пригодных для фермерских хозяйств, сформируют в Карелии. Муниципальным властям поручено провести инвентаризацию сельхозземель, сообщил во вторник на своей странице "ВКонтакте" глава республики Артур Парфенчиков.

"Мы будем формировать базу данных земельных участков - потенциальных инвестиционных площадок для проектов в сфере сельхозпроизводства на платформе ГИС "Имущественно-земельный комплекс Республики Карелия". Дал поручение муниципалитетам совместно с органами исполнительной власти провести инвентаризацию всех сельхозземель, для эффективного включения их в хозяйственный оборот", - говорится в сообщении.

Обновленный и актуальный список земельных участков должен послужить развитию фермерства на территории Карелии. Кроме того, в регионе намерены применять новые подходы при согласовании участков для ведения сельского хозяйства По словам Парфенчикова, в Карелии остро стоит проблема отказов фермерам в землях: из 2 тыс. заявлений, поданных с 2017 по 2020 годы, половина заявителей так и не смогли получить участок в работу. С теми заявителями, для кого вопрос еще оставался актуальным, власти работали в индивидуальном порядке.

"Где-то меняем схему расположения земельного участка, вносим изменения в правила землепользования, где-то необходимо судебное решение, в некоторых случаях землю необходимо изъять у неэффективного собственника и передать тем, кто действительно заинтересован вести сельхозпроизводство. В этом нам помогут контрольно-надзорные органы, в том числе прокуратура. Такая работа с фермерами привела к пересмотру региональных подходов в предоставлении земли, подбору таких решений, которые приведут к существенному сокращению отказов, обеспечат открытость в получении земли нашими сельхозпроизводителями", - считает Парфенчиков.

Руководитель региона также отметил, что в Карелии начнут применять успешные опыты поддержки фермеров в других субъектах страны. Например, в республике предложено рассмотреть вариант выделения участка под инфраструктуру для продажи выращенной продукции, как это делают в Краснодарском крае. Кроме того, власти Карелии подготовят пакет документов по изменению федерального законодательства в сфере земельных отношений.