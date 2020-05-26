Межфракционная группа Госдумы 2 июня обсудит готовность системы маркировки лекарств

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Межфракционная рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения обсудит 2 июня вопрос готовности к внедрению обязательной маркировки лекарств. Об этом во вторник ТАСС сообщил председатель группы, первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев.

"2 июня межфракционная рабочая группа по совершенствованию законодательства в сфере лекарственного обеспечения граждан проведет заседание, которое будет полностью этому вопросу посвящено. Мы послушаем ЦРПТ (Центр развития перспективных технологий, оператор маркировки - прим. ТАСС), мы послушаем Минпромторг, Минздрав и производителей, аптеки, аптечные сети", - сказал он.

Ранее пресс-служба ЦРПТ сообщила об успешном тестировании при повышенной нагрузке системы маркировки лекарств.

"И это очень хорошо, что они это сделали, мы - Госдума - им рекомендовали это сделать. Мы знаем, что в феврале у них были сбои в этой системе, поэтому мы заслушаем, какая работа была проделана. Мы заслушаем все стороны и постараемся выработать согласованную общую позицию", - резюмировал Исаев.

В начале апреля единороссы предлагали в мае обсудить всю цепь маркировки лекарств, чтобы до 1 июля - срока введения обязательной маркировки - при необходимости принять дополнительные законодательные решения.