Ксавье Роле переизбран главой совета директоров "Фосагро"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Совет директоров "Фосагро" переизбран в прежнем составе, его вновь возглавит независимый директор, экс-глава Лондонской фондовой биржи Ксавье Роле, сообщает компания.

Заместителем председателя Совета директоров переизбран вице-президент Российского союза химиков Андрей Гурьев - старший.

В совет директоров вошли заместитель председателя совета директоров Гурьев-старший, председатель правления, генеральный директор "Фосагро" Андрей Гурьев - младший, Ксавье Роле, председатель совета директоров компании Свен Омбудстведт, независимый директор Джеймс Роджерс, председатель комитета по аудиту Маркус Роудс, экс-глава ЮНЕСКО Ирина Бокова, первый проректор Санкт-Петербургского горного университета Наталья Пашкевич, президент Московской школы управления "Сколково" Андрей Шаронов и член правления Михаил Рыбников.

"Фосагро" занимает первое место в Европе и третье в мире по производству фосфорсодержащих удобрений. Основным владельцем компании является структура зампредседателя совета директоров "Фосагро" Гурьева-старшего и членов его семьи (48,48%). Еще 20,98% акций компании принадлежат ректору Санкт-Петербургского Горного университета Владимиру Литвиненко.