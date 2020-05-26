Алекперов уверен, что "Лукойл" успешно преодолеет цикл низких цен на нефть

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Президент "Лукойла" Вагит Алекперов уверен, что компания успешно преодолеет цикл низких цен на нефть и продолжит реализацию своей стратегии. Об этом говорится в его обращении в годовом отчете компании.

"Я уверен, что мы успешно преодолеем очередной ценовой цикл и продолжим реализацию нашей долгосрочной стратегии и устойчивое развитие бизнеса", - отмечается в обращении.

Алекперов подчеркнул, что неизменной ключевой целью компании в любых макроэкономических условиях остается создание акционерной стоимости. Он напомнил, что 2020 год принес нефтяной отрасли потрясение в виде катастрофического падения спроса на углеводороды в связи с пандемией коронавируса.

"Это оказало крайне негативное влияние на цену на нефть и объемы добычи, как по экономическим причинам, так и в рамках международных договоренностей. В этой связи хочу еще раз отметить высокую устойчивость нашей бизнес-модели к такого рода потрясениям", - добавил он. Алекперов подчеркнул, что "Лукойл" отличается высокой операционной и финансовой гибкостью, низкой себестоимостью продукции, высоким уровнем вертикальной интеграции, очень сильным финансовым положением.

"Дополнительное преимущество нам обеспечивают естественные механизмы хеджирования в России. Такая комбинация уже не раз доказывала свою высокую эффективность. К тому же за последние годы мы значительно улучшили качественные характеристики структуры нашей добычи и производимой корзины нефтепродуктов", - добавил глава "Лукойла".

В конце 2017 года "Лукойл" утвердил среднесрочный план развития компании на 2018-2020 годы, а также долгосрочную стратегию на 2018-2027 годы, в которую заложил устойчивый рост дивидендов. Как сообщал Алекперов ранее, в рамках программы на десять лет компания планирует инвестировать в развитие $80-85 млрд, сохранить добычу нефти на уровне 100 млн т в год, а газа - увеличить до 35-40 млрд куб. м.