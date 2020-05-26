"Лукойл" может принять инвестрешение по проектам Hail и Ghasha в ОАЭ в 2020 году

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Консорциум инвесторов, в числе которых "Лукойл", планирует принять окончательное инвестиционное решение по нефтегазовым месторождениям Hail и Ghasha в ОАЭ в 2020 году, говорится в годовом отчете российской компании.

"В 2020 году планируется принятие окончательного инвестиционного решения по нефтегазовым месторождениям Hail и Ghasha, проработка плана разработки газовых месторождений Sarb и Nasr, а также назначение операционной компании", - говорится в документе.

"Лукойл" приобрел долю в 5% в проекте Ghasha в октябре 2019 год за $214 млн. Основным акционером в нем является ADNOC, которому принадлежит 55%. Итальянской Eni в проекте принадлежит 25%, немецкой Wintershall - 10% и австрийской OMV - 5%.

Концессия Ghasha была присуждена в ноябре 2018 года на 40 лет с целью освоения ранее неразрабатываемых залежей в составе девяти морских нефтяных и газовых месторождений в Персидском заливе в Абу-Даби. Глубина воды в пределах месторождений - до 24 м, расстояние до берега - около 40 км. "Реализация проекта подразумевает строительство искусственных островов и объектов инфраструктуры в море и на суше", - отмечается в отчете.