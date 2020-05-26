Посол США в ФРГ подтвердил планы новых санкций Вашингтона против "Северного потока - 2"

БЕРЛИН, 26 мая. /ТАСС/. Посол США в Германии Ричард Гренелл подтвердил намерение Вашингтона ввести новые санкции против проекта "Северный поток - 2". Об этом американский дипломат заявил в опубликованном во вторник интервью газете Handelsblatt .

"Новые санкции находят одобрение всех партий", - сказал он. "Несмотря на избирательную кампанию, процесс принятия законопроекта может быть очень быстрым", - заявил Гренелл.

Как пишет Handelsblatt, американцы намерены если не предотвратить само завершение строительства трубопровода, то помешать действительному введению "Северного потока - 2" в эксплуатацию.

Гренелл призвал правительство ФРГ в целом пересмотреть политику в отношении России. "Германия должна прекратить кормить бестию, в то время когда сама недостаточно платит для НАТО", - заявил он.

Какими могут быть санкции, пока не известно. Не исключено, что американцы могут наложить их на фирмы, которые будут обслуживать трубопровод, отмечает издание.

Не время для новых санкций

В правительстве ФРГ уже отреагировали на заявления американского дипломата. "Время, когда пандемия коронавируса оказывает огромное давление на страны во всем мире, не подходящее для того, чтобы раскручивать спираль эскалации и угрожать новыми экстерриториальными, то есть противоречащими международному праву санкциями", - приводит Handelsblatt слова представителя Министерства экономики и энергетики ФРГ.

В Nord Stream 2 AG заявили изданию, что угрозы санкциями являются привычным средством политики США, и напомнили, что Еврокомиссия "назвала эти санкции нарушением международного права". "Как Nord Stream 2, так и компании, которые поддерживают наш проект, убеждены в том, что скорейший ввод трубопровода в эксплуатацию соответствуют интересам энергобезопасности Европы, европейских потребителей, экономической конкурентоспособности ЕС и обязательствам в области защиты климата", - отметил представитель компании-оператора.

"Американцы заинтересованы лишь в том, чтобы продавать свой газ, добытый методом фрекинга. Условия для этого в свете падения цен на мировых газовых рынках стали сложнее, поэтому США сейчас снова оказывают больше давления", - предположил Тимон Греммельс из фракции Социал-демократической партии Германии в Бундестаге.