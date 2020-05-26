Глава Минкомсвязи заявил, что электронный паспорт не должен заменить бумажный

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Мобильное приложение, которое можно будет использовать в рамках эксперимента в Москве вместо паспорта, не заменит документ. Однако в 9 из 10 случаев будет возможность использовать цифровую копию, заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев.

"Нет задачи, чтобы мобильный паспорт заменил собой бумажный паспорт. Но чтобы граждане могли пользоваться телефоном вместо паспорта. Паспорт чаще всего используют в бытовых ситуациях - например, для оформления скидочной карты и т. д. Паспорт как таковой используется редко. В 9 случаях из 10 мобильный паспорт может заменить бумажный паспорт", - сказал Шадаев на онлайн-сессии конференции "ЦИПР Дома".

Хранение данных

Приложение для цифрового паспорта не будет хранить данные россиян, а только будет открывать по QR-коду доступ к публичной части учетной записи пользователя на Госуслугах для осуществления идентификации. Приложение безопасно, считает Шадаев.

"В моем понимании то решение, которое мы сейчас рассматриваем вместе с Москвой, вместе с другими коллегами - там особенных проблем с безопасностью нет, потому что там QR-код генерится. И по QR-кодам вам дается временная ссылка к учетной записи ЕСИА, которая открывается онлайн, которая доступна несколько секунд и позволяет просто ваши данные посмотреть в специализированном приложении или получить их через специализированное API. В самом приложении (цифрового паспорта - прим. ТАСС) ваши данные не хранятся, в приложении вы просто генерите QR-код, который позволяет любому обратиться в публичную часть вашей учетной записи на Госуслугах и получить вашу фотографию и возраст, если вы покупаете алкоголь", - сказал он.

Накануне Минкомсвязь сообщила о разработке нормативной базы для проведения на территории Москвы с 1 июля 2020 года до 31 декабря 2021 года эксперимента по использованию мобильного приложения "Мобильный идентификатор" вместо паспорта. Граждане, активировавшие приложение в пилотных отделениях МФЦ, смогут использовать QR-код для получения отдельных государственных, муниципальных и иных услуг.

О пилоте

В рамках пилотного проекта использовать приложение в качестве паспорта можно будет москвичам от 18 лет, имеющим верифицированную учетную запись на портале госуслуг и действующий паспорт. Для получения и активации мобильного приложения гражданин должен обратиться в один из пилотных многофункциональных центров и предоставить необходимые документы.

Мобильное приложение может применяться как при личном, так и при удаленном обращении за предоставлением государственных, муниципальных и иных услуг в рамках эксперимента. Срок действия активации мобильного приложения соответствует сроку действия паспорта.

Блокировка приложения может наступить, в частности, в случаях утраты, замены, хищения смартфона с установленным и активированным мобильным приложением, выявления фактов активации или применения мобильного приложения без согласия гражданина, утраты или замены паспорта, выявления противоправных действий, осуществляемых с применением мобильного приложения.