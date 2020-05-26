Более 700 предпринимателей Чебоксар получат поддержку от властей

ЧЕБОКСАРЫ, 26 мая. /ТАСС/. Более 700 представителей малого и среднего предпринимательства (МСП) в Чебоксарах, арендующих имущество и земельные участки в муниципальной собственности, получат поддержу властей, сообщает во вторник пресс-служба городской администрации.

Накануне на пленарном заседании Госдума приняла закон о неотложных мерах поддержки экономики, в рамках которого представители МСП из пострадавших отраслей смогут расторгнуть договор аренды, а также будут освобождены от уплаты страховых взносов и ряда налогов за второй квартал текущего года.

"Несмотря на прогноз, по которому бюджет Чебоксар недополучит около 100 млн рублей, принято решение об освобождении или отсрочке платежей за имущество и земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности, более чем для 700 субъектов малого и среднего предпринимательства. Считаем необходимым поддержать бизнес и сохранить рабочие места для горожан", - цитирует пресс-служба главу администрации города Алексея Ладыкова.

По его словам, при отсрочке арендной платы за апрель-июнь 2020 года задолженность необходимо будет вернуть в течение 2021 года, при этом ежемесячный платеж не должен будет превышать 50% месячной арендной платы. Кроме того, если бизнес был включен в перечень наиболее пострадавших от ограничений в условиях пандемии, то срок отсрочки может быть продлен до октября.

"Пока что подобные заявки уже поступили в администрацию Чебоксар от около 100 предпринимателей", - пояснили в пресс-службе администрации.