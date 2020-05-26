МЭР разработало индикаторы риска нарушения обязательных требований туроператорами

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Минэкономразвития разработало индикаторы риска нарушения обязательных требований туроператорами и объединением туроператоров в сфере выездного туризма, которые могут послужить поводом для проведения проверок, следует из проекта приказа министерства. Документ размещен на сайте нормативно-правовых актов.

"Утвердить прилагаемые индикаторы риска нарушения обязательных требований туроператорами и объединением туроператоров в сфере выездного туризма", - говорится в проекте приказа.

Согласно документу, к индикаторам риска нарушения обязательных требований туроператорами, которые могут быть использованы как основание для проведения внеплановых проверок, предлагается отнести установление стоимости турпродукта на 30 и более процентов ниже в сравнении со средней рыночной стоимостью аналогичного продукта. Кроме того, индикатором риска может стать наличие информации об оказании комплекса услуг туристу по перевозке и размещению юрлицом, не состоящим в едином реестре туроператоров.

В пресс-службе Минэкономразвития пояснили, что индикаторы необходимы для использования риск-ориентированного подхода при надзоре за соблюдением обязательных требований.

"Разработка индикаторов риска - это переход к профилактическим мерам с целью снижения системного риска для участников отрасли. Индикаторы не являются указанием на прямое нарушение, позволяя при этом определять устойчивость компаний и их способность исполнять свои обязательства перед туристами", - отмечают в министерстве.

По данным Минэкономразвития, срабатывание индикаторов не будет являться основанием для проведения внеплановых проверок, также, как скидки и акции по горящим турам. "Мероприятия по мониторингу будут проходить без взаимодействия с объектами контроля и, соответственно, без возложения на них дополнительной нагрузки по предоставлению информации", - отмечают в Минэкономразвития.

В министерстве также напомнили, что в текущей ситуации правительством принято решение о приостановке всех проверок, в том числе плановых и внеплановых, до конца 2020 года.