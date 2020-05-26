Канадская HaiLa Technologies представила энергоэффективное решение для Интернета вещей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Канадская компания HaiLa Technologies представила инновационную технологию связи для Интернета вещей (IoT), позволяющую существенно сократить потребление энергии. Для дальнейшей разработки решения компания получила $5 млн в рамках первого раунда инвестиций, сообщил ресурс PRNewswire.

"После победы на Международном открытом конкурсе инноваций, организованном компанией Nokia, команда HaiLa была признана лидером в области коммерческих решений для IoT. Благодаря доверию и поддержке инвесторов, компания вскоре сможет масштабировать энергоэффективное решение для связи IoT-устройств и внести свой вклад в защиту окружающей среды", - отметил партнер компании Chrysalix Ventures Ричард МакКеллар, выступившей в качестве одного из ключевых инвесторов.

Технология HaiLa позволяет использовать уже существующие сигналы окружающей среды в качестве носителя информации для передачи данных. Это дает возможность существенно снизить необходимый уровень энергопотребления и продлить срок службы батарей и IoT-устройств. Датчики HaiLa совместимы с уже существующими протоколами беспроводной связи, что позволяет интегрировать данные новых цифровых сенсоров с другими информационными сигналами.

Планируется, что технология получит первое применение на практике к концу 2020 года.