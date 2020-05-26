Власти не будут компенсировать операторам расходы на доступный интернет для смартфонов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Власти не планируют компенсировать операторам расходы по предоставлению бесплатного доступа к ряду социально значимых интернет-ресурсов в случае расширения программы на мобильную связь. Об этом заявил глава Минкомсвязи Максут Шадаев на онлайн-сессии конференции "ЦИПР Дома".

"Мы планируем расширить социальный интернет на мобильную связь. Субсидировать точно не будем", - сказал он.

Эксперимент, в рамках которого крупнейшие российские операторы фиксированной связи ("Ростелеком", МТС, "Билайн", "Мегафон" и "ЭР-Телеком") предоставляют доступ к социально значимым интернет-ресурсам абонентам с нулевым или отрицательным балансом на счету, проходит в России с 1 апреля по 1 июля. В список таких ресурсов вошли многочисленные сервисы "Яндекса" и Mail.ru Group, включая соцсети "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также сайты СМИ и банков, сервисы по доставке еды и агрегаторы такси, маркетплейсы.

Бесплатно заходить на социально значимые ресурсы могут лишь те абоненты, у кого есть действующий договор с оператором - участником эксперимента. При этом пользователи смогут подключаться к таким ресурсам не только через веб-версии, но и через мобильные приложения, используя домашний интернет.

О том, что эксперимент может быть распространен на мобильную связь, ранее сообщал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.