Доход губернатора Костромской области вырос в 2019 году почти на 400 тыс. рублей

КОСТРОМА, 26 мая. /ТАСС/. Губернатор Костромской области Сергей Ситников в 2019 году увеличил свой доход более чем на 395 тыс. рублей - до более 2,6 млн рублей. Это следует из его декларации, опубликованной на сайте администрации региона.

В соответствии с декларацией, доход Ситникова в 2018 году составил более 2,2 млн рублей.

В прошлом году, как и в 2018 году, в пользовании Ситникова находился жилой дом площадью 329,8 кв. м. Из транспортных средств губернатор по-прежнему владеет автомобилем Toyota LC 150, лодкой "Сарепта" и прицепом для перевозки водной техники. В прошлом году в собственности главы региона также находился гараж площадью 26,4 кв. м. Теперь губернатор больше не владеет этой недвижимостью.

По данным декларации, доход супруги Ситникова в 2019 году снизился на сумму около 45,2 тыс. рублей и составил порядка 1,042 млн рублей. В 2018 году она декларировала доход около 1,088 млн рублей. В 2019 году, как и годом ранее, в пользовании супруги находился жилой дом площадью 329,8 кв. м. Квартира площадью 105,5 кв. м находится в собственности жены губернатора.

Ситников избран губернатором Костромской области 13 мая 2015 года.