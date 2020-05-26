"Магнит" не располагает документами, описывающими суть претензий ФАС к сети

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. "Магнит" не располагает документами, описывающими суть претензий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России к торговой сети, сообщили ТАСС в компании.

"В настоящий момент компания не располагает официальными документами, описывающими суть претензий ФАС РФ. "Магнит" открыт к взаимодействию с ведомством и окажет регулятору всемерное содействие в осуществлении указанных проверочных мероприятий", - сообщили в компании.

"Компания строит свою деятельность на принципах прозрачности и добросовестной конкуренции и обеспечивает постоянное присутствие продовольственных и непродовольственных товаров на полках магазинов по доступным ценам для разных категорий покупателей", - добавил ретейлер.

Федеральная антимонопольная служба поручила своим территориальным управлениям проверить наличие сговоров между "Магнитом" и другими сетями в 56 регионах. Ранее Челябинское УФАС заподозрило торговые сети "Магнит" и "SPAR" в картельном сговоре с целью повышения цен на гречневую крупу. Торговая наценка на гречневую крупу "Экстра" торговой марки "Увелка" в сети "Магнит" в отдельные периоды превышала более 200%.