{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

"Магнит" не располагает документами, описывающими суть претензий ФАС к сети

Ранее служба поручила своим территориальным управлениям проверить наличие сговоров между "Магнитом" и другими сетями

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. "Магнит" не располагает документами, описывающими суть претензий Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России к торговой сети, сообщили ТАСС в компании.

"В настоящий момент компания не располагает официальными документами, описывающими суть претензий ФАС РФ. "Магнит" открыт к взаимодействию с ведомством и окажет регулятору всемерное содействие в осуществлении указанных проверочных мероприятий", - сообщили в компании.

"Компания строит свою деятельность на принципах прозрачности и добросовестной конкуренции и обеспечивает постоянное присутствие продовольственных и непродовольственных товаров на полках магазинов по доступным ценам для разных категорий покупателей", - добавил ретейлер.

Федеральная антимонопольная служба поручила своим территориальным управлениям проверить наличие сговоров между "Магнитом" и другими сетями в 56 регионах. Ранее Челябинское УФАС заподозрило торговые сети "Магнит" и "SPAR" в картельном сговоре с целью повышения цен на гречневую крупу. Торговая наценка на гречневую крупу "Экстра" торговой марки "Увелка" в сети "Магнит" в отдельные периоды превышала более 200%.

Теги
Россия
Moody's подтвердило рейтинг Новикомбанка на уровне Ва3 со "стабильным" прогнозом
По данным агентства, банк способен справиться с глобальными вызовами, связанными с распространением коронавируса и падением цен на нефть
Читать полностью