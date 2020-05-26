Forbes: состояние российских миллиардеров выросло за время пандемии на $62 млрд

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Совокупное состояние российских миллиардеров - участников рейтинга журнала Forbes, за период пандемии коронавируса увеличилось на $62 млрд - до $454 млрд. Об этом сообщает издание Forbes .

Отмечается, что в качестве точки отсчета для сравнения было выбрано 18 марта, так как именно в этот день были окончательно рассчитаны состояния богатейших бизнесменов России. Более того, в этот же день котировки фондовых бирж существенно снизились.

Наиболее всего с 18 марта 2020 года увеличилось состояние главы и бенефициара горно-металлургической компании "Норникель" Владимира Потанина - с $19,7 млрд до $26,1 млрд. Второе место занял глава "Новатэка" Леонид Михельсон, чье состояние выросло с $17,1 млрд до $22,5 млрд. Состояние председателя совета директоров и основного акционера группы НЛМК Владимира Лисина возросло почти на $3 млрд - до $21 млрд.

В пятерку лидеров также вошли основной акционер "Силовых машин" Алексей Мордашов, состояние которого выросло с $16,8 млрд до $19,1 млрд, а также глава "Лукойла" Вагит Алекперов (рост с $15,2 млрд до $20,8 млрд).

По информации издания, благодаря восстановлению фондовых рынков число долларовых миллиардеров в России увеличилось с 99 до 101 человека.