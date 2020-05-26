"Газпром" зафиксировал обязательства Грузии по отбору газа

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. "Газпром" при новых договоренностях с Грузией твердо зафиксировал обязательства страны по отбору газа. Цена при этом будет такой же, как и была ранее при 100% выборке годового объема. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Цена газа для Грузии будет такой же, как и была ранее при 100% выборке годовых контрактных количеств. Теперь эти обязательства по отбору зафиксированы твердо", - сообщили в компании.

Ранее министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава сообщила, что власти страны пересмотрели действующий контракт с "Газпромом" и договорились о снижении цены импортируемого газа примерно на 15%.

В апреле 2019 года министр экономики и устойчивого развития Грузии Георгий Кобулия сообщил о подписании контракта с "Газпромом" о закупке газа в малых количествах. В 2019 году Грузия закупила у РФ 160 млн кубометров газа, что составило порядка 5% от общего объема импорта. В этом году республика планирует купить у "Газпрома" около 170 млн кубометров газа.

Грузия не закупала газ у России с 2006 года. Страна лишь получала 10% от общего объема транзита российского газа в Армению. Уже с 2017 года Россия оплачивала Грузии этот транзит деньгами и частично сырьем, а в 2018 году - только деньгами.