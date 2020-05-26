WSJ: еще один добытчик сланцевой нефти в США объявил о банкротстве

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Американская компания Unit, занимающаяся добычей сланцевой нефти, объявила себя банкротом и попросила о защите на основании главы 11 закона о банкротстве США, позволяющей проводить реорганизацию деятельности. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

По ее данным, запрос направлен на рассмотрение специального суда в Хьюстоне (штат Техас) 22 мая. Компания со штаб-квартирой в Талсе (штат Оклахома) была вынуждена сократить численность своего персонала на 30%, до около 600 человек. Задолженность превышает $650 млн, преобразованные в долгосрочные долговые обязательства. Unit подготовила план реорганизации деятельности, который призван привести к сокращению долгов и восстановлению рентабельности. План поддержали кредиторы и акционеры, контролирующие около 70% долговых обязательств фирмы.

По оценке The Wall Street Journal, Unit стала очередной жертвой спада мировых цен на нефть, отчасти обусловленных спорами участников ОПЕК+. 20 апреля стоимость техасской светлой нефти (WTI) впервые опустилась на Нью-Йоркской товарной бирже до отрицательных показателей. Цена майских поставок энергоносителя упала почти до минус $40.

Страны ОПЕК+ на экстренной видеоконференции 12 апреля смогли заключить соглашение о сокращении добычи нефти. Оно предусматривает совокупное снижение нефтедобычи в мае - июне на 9,7 млн баррелей в сутки, в июле - декабре - на 7,7 млн баррелей в сутки, в январе 2021 года - апреле 2022 года - на 5,8 млн баррелей в сутки. В частности, Россия и Саудовская Аравия сократят суточную добычу на 2,5 млн баррелей каждая с уровня 11 млн баррелей. Все остальные участники будут сокращать добычу от уровня октября 2018 года. Соглашение вступило в силу 1 мая.