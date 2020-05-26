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"Роснефть" увеличила долю в акционерном капитале СПбМТСБ до 23%

По итогам 2019 года компания перевыполнила нормативы по реализации моторного топлива на бирже более чем в два раза

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Нефтяная компания "Роснефть" увеличила свою долю в акционерном капитале Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ) до 23% с 13%. 10%-ный пакет акций (750 тыс. шт.) был реализован комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга по программе приватизации активов города. Об этом говорится в сообщении "Роснефти".

"Развитие биржевого инструмента крайне важно для рыночной конъюнктуры. Ежегодно увеличивается число потребителей, которые принимают участие в биржевых торгах, расширяется ассортимент продукции, реализуемой на биржевой площадке. "Роснефть" заинтересована в дальнейшем эффективном развитии биржевого инструмента, подтверждением чему является увеличение доли в акционерном капитале СПбМТСБ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по итогам 2019 года "Роснефть" перевыполнила нормативы по реализации моторного топлива на бирже более чем в два раза.

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) является крупнейшей товарной биржей России и организует биржевые торги на рынках нефтепродуктов, нефти, газа, СУГ, леса и стройматериалов, минеральных удобрений, а также на срочном рынке. Биржа создана в мае 2008 года.

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