Кабмин включил книгопечатание в список наиболее пострадавших отраслей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Правительство включило книгопечатание в перечень наиболее пострадавших от пандемии коронавируса отраслей экономики. Об этом во вторник сообщил лидер "Справедливой России" Сергей Миронов по итогам онлайн-встречи с главой Минэкономразвития Максимом Решетниковым в преддверии его правительственного часа в Госдуме.

"Недавно встречался с книгоиздателями. Отрасль сильно пострадала, но не была включена в перечень наиболее пострадавших. А значит, книгоиздатели не получили бы поддержки. Обратился к премьеру. Книгоиздательство в перечне пострадавших отраслей! Поддержка будет", - цитирует Миронова его пресс-служба.

Как отмечается в ее сообщении, Решетников уточнил, что книгопечатание внесено в список в соответствии с последними правками по поручению председателя кабмина.

Российский книжный союз ранее оценивал возможные потери книгоиздателей в 2020 году в 15 млрд рублей.