ФТС к 2030 году обеспечит полномасштабную цифровизацию работы таможенных органов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Федеральная таможенная служба (ФТС) России к 2030 году обеспечит полномасштабную цифровизацию деятельности таможенных органов. Об этом говорится в Стратегии развития таможенной службы, размещенной на официальном интернет-портале правовой информации.

"Стратегической целью развития Федеральной таможенной службы является формирование к 2030 году качественно новой, насыщенной "искусственным интеллектом", быстро перенастраиваемой, информационно связанной с внутренними и внешними партнерами, "умной" таможенной службы, незаметной для законопослушного бизнеса и результативной для государства", - говорится в документе.

Согласно стратегии, одним из целевых ориентиров ФТС является полномасштабная цифровизация и автоматизация деятельности таможенных органов. Отмечается, что в 2020 году доля таможенных операций, совершаемых автоматически с использованием информационных технологий в отношении товаров, не идентифицированных как рисковые поставки, связанных с ввозом или вывозом товаров из государств, не являющихся членами Евразийского экономического союза, составляет 25%. К 2024 году доля таких операций достигнет 50%, а к 2030 году - 100%, говорится в стратегии.

Кроме того, по данным документа, доля отправлений, в отношении которых таможенные декларации поданы в электронном виде, в общем количестве отправлений, в которых перемещались товары, приобретенные в рамках международной электронной торговли, к 2030 году вырастет с 10% до 80%.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил до конца сентября подготовить план реализации стратегии развития Федеральной таможенной службы до 2030 года, утвержденной правительством.