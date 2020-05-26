Число безработных в апреле выросло до 4,3 млн человек

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Численность безработных в России в апреле 2020 года, по предварительным данным, составила около 4,3 млн человек, что на 21% больше показателя за апрель 2019 года. Об этом говорится в материалах Росстата.

Общая доля безработных среди населения трудоспособного возраста в апреле достигла уровня 5,8%, добавили в Росстате.

По сравнению с мартом 2020 года показатель численности безработных вырос на 23,4% (или на 815 тыс. человек).

Как отметили в статистическом ведомстве, в апреле 1,3 млн человек были зарегистрированы в качестве безработных, а 1,1 млн человек получали пособие по безработице.

Задолженность по зарплате

Задолженность по заработной плате в России на 1 мая 2020 года составила 2 млрд 209 млн рублей, сообщается в материалах Росстата.

"Суммарная задолженность по заработной плате по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 мая 2020 года составила 2 209 млн рублей. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией отдельные организации полностью прекратили деятельность и не имели возможности представить отчетность. Темпы роста по сравнению с предыдущим периодом не рассчитаны в связи с неполной сопоставимостью", - уточнили в Росстате.

Из общей суммы невыплаченной заработной платы на долги, образовавшиеся в 2019 году, приходится 640 млн рублей (29%). Долги за 2018 год и ранее составляют 814 млн рублей (36,9%).

Задолженность из-за несвоевременного получения денежных средств из бюджетов всех уровней по кругу наблюдаемых видов экономической деятельности на 1 мая 2020 года составила 3 млн рублей, или 0,1% общего объема просроченной задолженности по заработной плате. Задолженность по заработной плате из-за отсутствия собственных средств организаций составила 2 млрд 206 млн рублей, или 99,9% общего объема просроченной задолженности по заработной плате.

При этом рост реальных начисленных зарплат в марте 2020 года ускорился на 0,2 процентного пункта, до 5,9% в годовом выражении с 5,7% в феврале, следует из доклада.

За I квартал реальные зарплаты выросли на 6,2% в годовом выражении.

При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций в марте составила 50,926 тыс. рублей и по сравнению с соответствующим периодом прошлого года выросла на 8,6%, за I квартал рост составил 8,8%.

Отмечается также, что среднемесячная номинальная заработная плата в I квартале составила 48,377 тыс. рублей.