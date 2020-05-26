Сельхозпроизводство в январе - апреле выросло до 959 млрд рублей

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Объем сельхозпроизводства в России в январе - апреле 2020 года вырос на 3% по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года и составил 959 млрд рублей. Об этом говорится в материалах Росстата.

В апреле рост составил 3,1%, до 320,2 млрд рублей. По данным Росстата, на 1 мая яровые культуры в сельскохозяйственных организациях посеяны на площади 9,2 млн га (рост на 2% по сравнению с показателем за аналогичный период прошлого года), из них зерновые и зернобобовые (без кукурузы) - на 4,4 млн га (снижение на 0,7%). По данным статистики, площади, уже засеянные пшеницей, составили 1,2 млн га, что на 11,4% больше, чем на 1 мая 2019 года, площади, засеянные подсолнечником, составили 1,7 млн га, (рост на 16,4%), площади под овощи - 25 тыс. га (рост на 33,1%).

Гибель озимых культур в сельхозорганизациях (без субъектов малого предпринимательства), по данным на 1 мая 2020 года, составила 34,8 тыс. га, или 0,5% от их посевов (под урожай 2019 года - 198,9 тыс. га, или 2,9% посевов озимых зерновых культур).

По данным Росстата, на конец апреля 2020 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех сельхозорганизаций составляло 18,8 млн голов (сохранилось на уровне соответствующей даты предыдущего года), из них коров - 8 млн (на 0,3% больше), свиней - 26,5 млн (на 7,4% больше), овец и коз - 24 млн (на 1,7% меньше).