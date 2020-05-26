Минсельхоз призвал регионы ускорить реализацию комплексного развития сельских территорий

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Минсельхоз призвал представителей регионов ускорить реализацию проектов комплексного развития сельских территорий. Об этом говорится в сообщении министерства.

Как сообщили в Минсельхозе, в министерстве состоялось очередное заседание оперативного штаба по мониторингу ситуации с социально значимой сельхозпродукцией и продовольствием. "Особое внимание в ходе мероприятия было уделено вопросу доведения средств господдержки до аграриев и реализации госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий". Первый заместитель министра Джамбулат Хатуов и заместитель министра Оксана Лут отметили важность доведения средств по линии госпрограммы "Комплексное развитие сельских территорий", - отмечается в сообщении.

Представителям региональных органов АПК было поручено ускорить проведение конкурсных процедур в рамках проектов, а также в кратчайшие сроки представить подробные планы по реализации мероприятий программы на ближайшие месяцы.

В Минсельхозе также сообщили о проведении весенних полевых работ в текущем сезоне. В настоящее время к посевной уже подключились 72 субъекта, сев проведен на площади 41,4 млн га или почти 80% к прогнозной площади. Темпы работ в настоящее время превышают прошлогодние показатели за счет начавшейся кампании в Сибири и на Урале. Первый замминистра в ходе прошедшего совещания обратил особое внимание на необходимость выполнения всех агротехнических мероприятий в оптимальные сроки, а также на своевременную реализацию комплекса мер по защите посевов от вредителей и болезней.