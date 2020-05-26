МЭР поддержало подготовку общей программы развития Архангельской области и НАО

"Министр экономического развития России Максим Решетников обсудил перспективы социально-экономического развития регионов в ходе рабочей встречи с временно исполняющими обязанности губернаторов Архангельской области Александром Цыбульским и Ненецкого автономного округа Юрием Бездудным. Руководители регионов обратились к главе ведомства с просьбой поддержать совместную программу развития этих субъектов РФ", - говорится в сообщении.

Глава ведомства отметил, что развитие Арктической зоны и Северного морского пути является одним из ключевых проектов в стране, на это выделяются ресурсы, это те вопросы, которые находятся на контроле у президента. "С этой точки зрения существует потребность формирования мощного арктического региона, арктического центра, который бы объединил нефтегазовый потенциал округа и промышленный потенциал области и в то же время реализовал новые транспортные и транзитные возможности", - заявил Решетников.

По словам главы Минэкономразвития, сотрудничество регионов даст возможность реализовать проект глубоководного порта Индига, который давно обсуждается, в дополнение к действующим мощностям Архангельского порта. "Минэкономразвития, со своей стороны, полностью поддерживает общую программу социально-экономического развития регионов. Это может создать новое качество как экономики в Арктике, так и новое качество жизни для людей", - заявил министр.

Врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский отметил, что регионам необходимо более тесное сотрудничество. "Если убрать ненужную региональную конкуренцию между часто похожими проектами, мы смогли бы достичь хорошего синергетического эффекта. В конечном итоге, все это направлено на то, чтобы жизнь людей и в Архангельской области, и в Ненецком автономном округе стала лучше", - сказал Цыбульский. Бездудный также отметил, что экономики двух субъектов взаимно дополняют друг друга, и их сотрудничество даст импульс для повышения качества жизни населения обоих регионов.

Ранее во вторник было заявлено, что власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа подготовят программу, которая будет предполагать экономическую интеграцию и совместное социально-экономическое развитие двух регионов.

О меморандуме

Врио глав Архангельской области и НАО Александр Цыбульский и Юрий Бездудный 13 мая подписали в Нарьян-Маре меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". В ЦИК России заявили, что законодательство предусматривает проведение референдума в Архангельской области и Ненецком автономном округе (НАО) перед объединением этих субъектов, голосование может пройти в сентябре 2020 года.

Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно Уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. 2 апреля президент России Владимир Путин принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил врио главы региона Цыбульского, который до этого возглавлял НАО. В свою очередь врио главы НАО был назначен Юрий Бездудный.