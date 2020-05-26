Минсельхоз ожидает позитивной динамики в отрасли АПК в 2020 году

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Минсельхоз ожидает позитивной динамики в агропромышленной отрасли в России в 2020 году. Об этом говорится в сообщении министерства.

"В последние годы АПК, в том числе за счет увеличения государственной поддержки, демонстрирует уверенный рост, выступает одним из драйверов отечественной экономики и играет значительную роль в обеспечении устойчивого социально-экономического развития Российской Федерации. В текущем году Минсельхоз России ожидает сохранения позитивной динамики в отрасли", - отмечается в сообщении.

В частности, по мнению представителей министерства, в 2020 году ожидается увеличение посевных площадей основных сельхозкультур, в том числе кукурузы на зерно - до 2,7 млн га (в 2019 году - 2,6 млн га), риса - до 197,4 тыс. га (в 2019 году - 194 тыс. га), гречихи - до 858,2 тыс. га (в 2019 году - 806,6 тыс. га). Картофель будет размещен на площади 1329,1 тыс. га, что на 51,2 тыс. га выше показателя прошлого года. Ожидается, что овощными культурами будет засеяно 527,2 тыс. га (в 2019 году - 517,3 тыс. га). В настоящее время Минсельхозом ведется работа по корректировке структуры посевных площадей под картофелем и овощами для наращивания объемов их производства.

По прогнозу министерства, общая посевная площадь составит 80,3 млн га, что на 0,8 млн га больше, чем в 2019 году. Как сообщили в Минсельхозе, по состоянию на 26 мая 2020 года в целом по стране яровой сев проведен на площади 43 млн га или 83% к прогнозной площади. Общие темпы работ в настоящее время превышают прошлогодние показатели.

Согласно данным Росстата, в 2019 году рост сельхозпроизводства составил 3%. По данным статистики, в январе - апреле в России наблюдалась такая же динамика в этом секторе.