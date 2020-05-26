Вознаграждение правлению "Роснефти" в I квартале снизилось на 43%

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Члены правления "Роснефти" заработали в I квартале 2020 года 376,169 млн рублей, что на 43% ниже показателя за аналогичный период 2019 года, сообщается в отчете компании.

"Общая сумма выплат членам правления компании за I квартал 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года снизилась на 43%, по сравнению с предыдущим IV кварталом 2019 года - снизилась на 34 %", - отмечается в отчете.

В I квартале 2020 года вознаграждение за участие в органе управления компании составило 30,43 млн рублей, премии - 5,9 млн рублей, выплаты за время нахождения в командировках и иные виды вознаграждений - 105,5 млн рублей, заработная плата - 234,3 млн рублей.

Всего в правлении "Роснефти" 11 человек: глава "Роснефти" Игорь Сечин (председатель правления), первый вице-президент по развитию нефтегазового и шельфового бизнеса Желько Рунье, вице-президент Эрик Лирон, руководитель службы внутреннего аудита компании Геннадий Букаев, вице-президент по переработке, нефтехимии, коммерции и логистике Дидье Касимиро, финансовый директор Петр Лазарев, статс-секретарь - вице-президент "Роснефти" Елена Завалеева, вице-президент по информатизации, инновациям и локализации Андрей Шишкин, руководитель аппарата компании Юрий Курилин, а также руководитель службы безопасности Урал Латыпов и главный геолог Андрей Поляков.