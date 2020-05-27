Путин проведет совещание о ситуации на рынке труда

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин проведет в среду совещание, посвященное ситуации на рынке труда в России. О таких планах он сообщал неделей ранее. Глава государства поручал министру труда и социальной защиты Антону Котякову подготовиться к этому совещанию. Министр тогда же сообщал, что ведомство сформировало дополнительные меры поддержки занятости населения и готово представить их президенту.

По данным Минкомсвязи на середину мая, около 400 тыс. граждан за прошедший месяц встали на учет в центры занятости через Единый портал госуслуг и начали получать выплаты по безработице.

Ранее Котяков в программе "Познер" на Первом канале заявил, что число официально зарегистрированных безработных россиян достигло 1,6 млн, и рост, по его оценкам, продолжится в мае и июне. В России прогнозируется до 2,5 млн зарегистрированных безработных, а общее число безработных, согласно методике расчета Международной организации труда, может достичь 5,3 млн, сказал глава Минтруда.

Как отмечал 25 мая руководитель МЭР РФ Максим Решетников, последствия пандемии нового коронавируса показали необходимость развития дистанционных методов работы в рамках нацпроекта "Производительно труда и поддержка занятости". По его словам, сейчас разрабатывается специальная платформа для подключения к ней предприятий. Министр добавил, что в этом году придется пересмотреть реализацию ряда мероприятий в рамках нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости".

Профильный нацпроект

Нацпроект "Повышение производительности труда и поддержка занятости" является развитием одноименного приоритетного проекта, который реализовывался с 2017 года. Планируется, что он затронет 10 тыс. предприятий в 85 регионах РФ, а мерами поддержки в его рамках воспользуются 4 854 предприятия.

Нацпроект нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала. Для выполнения этих задач будут проводиться обучение и стажировка управленческих кадров (всего планируется обучить почти 200 тыс. человек), а также создана система грантовой поддержки, модернизированы службы занятости.

Нацпроект состоит из трех подразделов - федеральных проектов "Системные меры по повышению производительности труда", "Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях" и "Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности".

Главный целевой показатель - ежегодный рост производительности труда на средних и крупных предприятиях несырьевого сектора экономики. Его планируется довести с 1,4% в 2018 году до 5% в 2024 году. Общее финансирование составит 52,1 млрд рублей, из них 45,7 млрд - из федерального бюджета, 5,6 млрд - из внебюджетных источников, 800 млн - из бюджетов субъектов РФ.