Опрос: две трети бизнесменов в России негативно оценивают состояние экономики

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Две трети опрошенных предпринимателей негативно оценивают состояние российской экономики. Об этом говорится в опросе, который вошел в ежегодный доклад бизнес-омбудсмена Бориса Титова президенту РФ Владимиру Путину.

Опрос проведен в феврале-марте текущего года службой специальной связи и информации Федеральной службы охраны (ФСО) России. В нем приняли участие собственники предприятий (56,7%), руководители предприятий (25%), заместители руководителей предприятий (10,4%) и менеджеры (7,9 %), всего - 7 733 человека.

"Две трети респондентов (68,3 %) негативно оценивают состояние российской экономики", - говорится в исследовании. В том числе 52,2% опрошенных охарактеризовали его как "проблемное", а 16,1% - как "катастрофически кризисное".

Стабильной назвали российскую экономику 15,1% респондентов, еще 3,5% оценили ее состояние как "хорошее". Оставшиеся 13,1% граждан затруднились с ответом.

По мнению респондентов, для выхода российской экономики на темпы роста выше среднемировых в первую очередь необходимо снизить налоговую нагрузку на предприятия, ограничить рост тарифов на услуги инфраструктурных и сырьевых монополий и снизить тарифы, а также сократить административное давление на бизнес, следует из данных опроса.