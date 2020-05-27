В АБР считают, что банки после пандемии могут оставить на удаленке 20-30% сотрудников

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Крупнейшие российские банки после окончания пандемии могут сохранить режим удаленной работы для 20-30% сотрудников. Такое мнение высказал ТАСС вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков.
"Вынужденная текущая ситуация, когда банки перевели достаточно большое количество сотрудников на удаленную работу, показала, что можно достаточно эффективно использовать отдельные подразделения. После отмены ограничений, которые у нас действуют, банки задумались о том, что часть сотрудников останется на удаленной работе. Бизнес-процессы и сервисы будут изменены, но эта схема показала во многих направлениях себя более эффективно", - сказал Войлуков и добавил, что порядка 20-30% сотрудников, возможно, останутся на удаленной работе после завершения пандемии.
Вице-президент АБР отметил, что текущий эпидемиологический кризис подтолкнул банки к уходу от модели постоянного присутствия в офисе. По словам Войлукова, крупные российские банки уже высказались о готовности оставить часть сотрудников на "удаленке". Так, в числе прочих продолжить работу из дома смогут программисты и специалисты службы информационной безопасности.
В свою очередь в Росбанке сообщили, что режим самоизоляции предоставил банку возможности для изучения всех плюсов и минусов работы сотрудников из дома, что позволит применять дистанционный режим в дальнейшем.
"На данный момент организован удаленный доступ для более чем 85% сотрудников. Текущий режим работы позволяет продолжать осуществление эффективной операционной деятельности. Что касается долгосрочного массового удаленного режима работы, то период самоизоляции предоставил широкие возможности для масштабного его использования и изучения всех плюсов и минусов. В настоящее время данный опыт анализируется, изучается возможность его применения в дальнейшем", - сообщил ТАСС член правления, финансовый директор Росбанка Александр Овчинников.
Согласно опросу ТАСС, на текущий момент крупнейшие российские банки перевели от 40% до 85% своих сотрудников на "удаленку". При этом топ-менеджмент кредитных организаций преимущественно продолжил работу в привычном режиме из офиса.
Сидим дома
Российские банки ориентируются на рекомендации Роспотребнадзора, ЦБ и региональных органов власти и пока не планируют возвращать сотрудников в офисы. При этом массовый возврат к прежнему режиму работы вряд ли начнется раньше июля, сообщили ТАСС в крупнейших российских банках.
"В настоящий момент банк в качестве основного рассматривает сценарий выхода в офис с начала июля. При этом в течение июня мы будем в тестовом режиме частично возвращать сотрудников на работу в офис. В обязательном порядке будут соблюдаться правила социального дистанцирования, сотрудникам будут выдаваться маски и перчатки, санитайзеры, будет обеспечена термометрия", - заявила ТАСС старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом банка "Открытие" Елена Салихова.
Директор департамента персонала ПСБ Елена Литвинова также сообщила, что возврат сотрудников в офис будет происходить постепенно, по мере снятия карантинных ограничений в каждом регионе, тем не менее в июне большинство персонала продолжит работать дистанционно.
В банке Хоум Кредит также сообщили ТАСС, что в настоящее время массовый выход сотрудников с удаленной работы не рассматривается. По мере снятия ограничений, вызванных неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, банк будем постепенно возобновлять возможность работы в офисах, добавили в пресс-службе.
Учитывая текущую эпидемиологическую ситуацию, ряд банков принял решения премировать сотрудников, чье личное присутствие критично важно для поддержания работы кредитной организаций. Так, в Тинькофф банке работающим в офисе сотрудникам и тем, кто встречается с клиентами, ввели надбавку к зарплате в размере 15-20%.