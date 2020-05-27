В АБР считают, что банки после пандемии могут оставить на удаленке 20-30% сотрудников

"Вынужденная текущая ситуация, когда банки перевели достаточно большое количество сотрудников на удаленную работу, показала, что можно достаточно эффективно использовать отдельные подразделения. После отмены ограничений, которые у нас действуют, банки задумались о том, что часть сотрудников останется на удаленной работе. Бизнес-процессы и сервисы будут изменены, но эта схема показала во многих направлениях себя более эффективно", - сказал Войлуков и добавил, что порядка 20-30% сотрудников, возможно, останутся на удаленной работе после завершения пандемии.

Вице-президент АБР отметил, что текущий эпидемиологический кризис подтолкнул банки к уходу от модели постоянного присутствия в офисе. По словам Войлукова, крупные российские банки уже высказались о готовности оставить часть сотрудников на "удаленке". Так, в числе прочих продолжить работу из дома смогут программисты и специалисты службы информационной безопасности.

В свою очередь в Росбанке сообщили, что режим самоизоляции предоставил банку возможности для изучения всех плюсов и минусов работы сотрудников из дома, что позволит применять дистанционный режим в дальнейшем.

"На данный момент организован удаленный доступ для более чем 85% сотрудников. Текущий режим работы позволяет продолжать осуществление эффективной операционной деятельности. Что касается долгосрочного массового удаленного режима работы, то период самоизоляции предоставил широкие возможности для масштабного его использования и изучения всех плюсов и минусов. В настоящее время данный опыт анализируется, изучается возможность его применения в дальнейшем", - сообщил ТАСС член правления, финансовый директор Росбанка Александр Овчинников.

Согласно опросу ТАСС, на текущий момент крупнейшие российские банки перевели от 40% до 85% своих сотрудников на "удаленку". При этом топ-менеджмент кредитных организаций преимущественно продолжил работу в привычном режиме из офиса.

Сидим дома

Российские банки ориентируются на рекомендации Роспотребнадзора, ЦБ и региональных органов власти и пока не планируют возвращать сотрудников в офисы. При этом массовый возврат к прежнему режиму работы вряд ли начнется раньше июля, сообщили ТАСС в крупнейших российских банках.

"В настоящий момент банк в качестве основного рассматривает сценарий выхода в офис с начала июля. При этом в течение июня мы будем в тестовом режиме частично возвращать сотрудников на работу в офис. В обязательном порядке будут соблюдаться правила социального дистанцирования, сотрудникам будут выдаваться маски и перчатки, санитайзеры, будет обеспечена термометрия", - заявила ТАСС старший вице-президент, руководитель блока по работе с персоналом банка "Открытие" Елена Салихова.