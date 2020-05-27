"Известия": Минтруд готов поддержать идею введения в России страхования от безработицы

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Минтруд готов рассмотреть вариант введения страхования от безработицы, но приступит к разработке системы только после договоренности профсоюзов и работодателей. В этом случае с зарплат граждан начнут взимать взносы в специальный фонд, из которого, при потере места, они смогут получать пособия. Об этом в среду сообщает газета " Известия " со ссылкой на ведомство.

"Минтруд России готов к внесению в законодательство РФ изменений в части внедрения страховых принципов защиты от безработицы", - указано в отчете ведомства. Как пишет газета, в ходе совещаний по подготовке концепции страховой защиты граждан от безработицы выяснилось, что это возможно лишь при условии, что Российский союз промышленников и предпринимателей и Федерация независимых профсоюзов России придут к общему мнению по вопросу, в том числе насчет размеров страховых взносов.

Документ, с которым ознакомилась газета, был направлен в Российскую трехстороннюю комиссию по регулированию социально-трудовых отношений.

По информации издания, сторона работодателей считает, что при добавлении новых взносов появится риск снижения зарплат, но профсоюзы подчеркивают необходимость нового социального взноса, а также акцентируют внимание на расчете величины тарифа. "Известия" сообщают, что работодатели платят за своих сотрудников страховые взносы в сумме 30% от зарплат в Пенсионный Фонд, Фонд социального страхования и Фонд ОМС.

Как заявил ранее глава Минтруда Антон Котяков, в конце апреля около 3, 7 млн граждан не имели работы, а на учет в центрах занятости встали почти 950 тыс. человек. Такими темпами количество безработных в России может достигнуть 5-6 млн человек.