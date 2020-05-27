Опрос: треть россиян отказались от покупок в зарубежных онлайн-магазинах на карантине

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Треть россиян в условиях карантина отказались от покупок товаров онлайн за границей в целях экономии или из-за боязни заразиться коронавирусом. Об этом свидетельствуют результаты совместного опроса Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики "Сколково-РЭШ" и Аналитического центра НАФИ.

"Россияне стали реже совершать покупки в зарубежных онлайн-магазинах. Треть россиян (32%), которые раньше покупали товары онлайн за границей, совсем отказались от таких покупок из-за пандемии. Еще четверть (26%) стали заказывать товары из-за рубежа реже", - указано в исследовании.

Опрошенные указали, что основная причина полного или частичного отказа от зарубежных покупок онлайн - необходимость экономить деньги (33%). Более четверти россиян (27%) отказались от подобных покупок, так как боятся, что посылки могут быть переносчиками нового коронавируса, 25% - из-за ожиданий задержки или отмены доставки.

"Пандемия коронавируса повлияла на образ жизни и потребительские привычки. Увольнения, сокращения заработной платы, отсутствие уверенности в будущем - люди стараются экономить и не тратят деньги на то, в чем остро не нуждаются, в том числе на заказы в зарубежных магазинах. После окончания самоизоляции спрос ждет долгое восстановление, в том числе из-за падения доходов населения", - отмечает руководитель исследовательских проектов Аналитического центр НАФИ Лейсан Баймуратова.