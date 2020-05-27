В МЧС предупредили о мошенничестве с бизнесом под видом противопожарных проверок

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. МЧС России предупредило о мошенниках, которые в условиях пандемии коронавируса пытаются незаконно получить вознаграждение от представителей бизнеса, имитируя проверки противопожарной безопасности. Об этом журналистам в среду сообщил директор департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Евгений Еникеев.

"На сегодняшний момент инспектора Государственного пожарного надзора очень часто сталкиваются с жалобами, обращениями физических и юридических лиц о том, что к ним приходят люди, представляются сотрудниками МЧС России <...> и выстраивают диалог таким образом, что в конце выясняется, что им нужно произвести какую-то оплату или вознаградить каким-то образом", - сказал он. При этом Еникеев подчеркнул, что "все это происходит очень нахраписто, быстро, оперативно, что представители бизнес-структур, как правило это бизнес-структуры, не успевают до конца осмыслить то, что с ними происходит и идут на поводу у этих людей название коим мошенники и вынуждены отдать так называемое вознаграждение, чтобы не иметь проблем".

Директор департамента МЧС рассказал, что мошенники могут быть одеты в штатское или в форму и обращаться к потенциальным жертвам лично, либо через соцсети или по телефону. Схему они используют, как правило, одну. Прикрываясь тем, что работать в режиме самоизоляции запрещено, злоумышленники видят, например, автосервис, другие службы быта, иногда аптеки или учреждение, оказывающее медицинские услуги, и сообщают им о том, что едет проверка сотрудников органов Государственного пожарного надзора, иногда вместе с органами прокурорского надзора и специалистами Роспотребнадзора. У них есть множество требований, которые будут предметом проверки.

Естественно человек на обратной связи понимает, что он с этим не справится, поэтому начинает просить отсрочить проверку либо мошенники сами выводят его на то, что для смягчения выдвинутых требований он предлагает некоторое вознаграждение. Затем приезжают люди, забирают либо деньги, либо сувенирную продукцию и очень быстро удаляются. По словам Еникеева, только потом, спустя некоторое время, люди понимают, что их обманули и очень поздно обращаются в органы Государственного пожарного надзора, полиции, прокуратуры. "Вот чтобы предупредить такие так называемые ловушки, хотели бы проинформировать население, граждан, организации, юридические лица, представителей бизнеса о том, чтобы они не попадались на такие ловушки", - подчеркнул он.

Защита от мошенников

Директор департамента МЧС добавив, что наилучший способ обезопасить себя в такой ситуации - это зайти на официальный сайт МЧС России и его территориальных подразделения, где размещена информация о должностных лицах, указаны их контактные телефоны. Кроме того, как отметил он, по "телефону доверия" можно проверить информацию об участии определенного должностного лица в надзорных мероприятиях в отношении конкретного объекта.

Ранее в соответствии с постановлением правительства назначение и проведение плановых проверок приостановлено до конца года. Исключение составляют только внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение ЧС природного и техногенного характера. Планирование проверок органами надзорной деятельности МЧС России на 2021 год будет осуществляться в зависимости от присвоенной объекту защиты категории риска, которая определяет соответствующую периодичность проверок.