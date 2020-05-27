"Известия": количество покупок россиян в Китае в 2019 году сократилось на 7,1%

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Количество покупок гражданами России товаров из Китая в 2019 году сократилось на 7,1%, до 323,3 млн штук в связи с ростом цен, снижением лимита беспошлинного ввоза и долгой доставкой. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на Ассоциацию компаний интернет-торговли (АКИТ).

"На потребителях сказались длительные сроки доставки товаров из Поднебесной и рост цен на товары из этой страны. Негативное влияние оказал и информационный фон относительно эпидемии в конце года: некоторые люди просто боялись делать заказы в Китае, ровно как и китайские продавцы не могли осуществлять отправку. А основной объем продаж всегда приходится именно на конец года", - пояснил изданию президент АКИТ Артем Соколов. Эксперт также добавил, что на сложившуюся ситуацию повлияли и новые правила импорта, которые были введены в РФ в прошлом году: снижение лимита беспошлинного ввоза с €1 тыс. до €500 в месяц.

По данным газеты, в АКИТ посчитали, что рынок трансграничной торговли вырос в денежном выражении в 2019 году на 31% до 586 млрд рублей. На первом месте были такие категории, как одежда и обувь - 36,8% от объема всех покупок, на втором месте - цифровая и бытовая техника, на них пришлось 32,2%. Третье место делят автозапчасти, автоаксессуары, а также товары для красоты и здоровья - по 7,7%. Но несмотря на это, динамика трансграничного рынка замедлилась в развитии. Как считает Артем Соколов, доля трансграничной торговли на российском рынке остается существенной.

Президент Национальной ассоциации дистанционной торговли Александр Иванов сообщил газете, что средний чек покупок за рубежом снизился с $9 до $7, а количество посылок к концу 2020 года может сократиться на 40-50%.

В Минпромторге и ФТС на запросы "Известий" не ответили.