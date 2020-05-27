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Новый налоговый режим для самозанятых начнет действовать в Приморье с 1 июля

Они смогут платить налог 4-6% вместо 13%

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая./ТАСС/. Налог на профессиональный доход начнет действовать в Приморье с 1 июля. Новый налоговый режим распространится на самозанятых граждан, которые смогут платить налог 4-6% вместо 13%, как это предусмотрено для физлиц, сообщается на сайте регионального правительства в среду.

"С 1 июля в Приморском крае начинает действовать новый налоговый режим - "налог на профессиональный доход", который распространяется на самозанятых граждан. Для физических лиц это означает возможность легализовать свою деятельность с минимальным налогообложением (4-6 %) и минимальным контролем со стороны органов власти", - сказано в сообщении.

Заместитель председателя краевого правительства Константин Шестаков отметил, что потенциальные самозанятые есть во многих отраслях экономики. Возможность вести деятельность официально обезопасит их от штрафных санкций и спорных ситуаций с клиентами.

В настоящее время региональные власти совместно с налоговой службой формируют рабочую группу по введению режима. Предложения по вовлечению в налоговый режим потенциальных участников министерство экономического развития Приморья принимает до 1 июня.

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