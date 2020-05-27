Yomiuri: Япония запретит китайские устройства в связанных с правительством структурах

ТОКИО, 27 мая. /ТАСС/. Власти Японии намерены ужесточить требования к закупкам телекоммуникационного и электронного оборудования в организациях, связанных с правительством, или тех, которые работают с личными данным граждан. Как сообщила в среду газета Yomiuri, в результате такая политика приведет к полному отказу от поставок китайской продукции, в том числе производства Huawei и ZTE.

Новые требования касаются не только закупочных цен, но также и безопасности компьютеров, устройств связи и т.д. В первую очередь они должны быть устойчивыми к кибератакам с целью похищения персональной информации. Отмечается, что новые правила будут применяться с июня.

Всего под них подпадет порядка 200 различных организаций, включая Комиссию по ядерному регулированию и Японский пенсионный фонд. При осуществлении закупок им необходимо будет консультироваться с работающим при правительстве центром по кибербезопасности.

Одним из поводов для пересмотра японскими властями требований к телекоммуникационному оборудованию стала осуществленная в 2015 году крупная кибератака на пенсионный фонд страны. В результате нее были похищены данные более 1,2 млн человек.

В августе 2018 года президент США Дональд Трамп подписал указ, который запретил правительственным ведомствам страны использовать оборудование, произведенное Huawei и другой китайской компанией ZTE.