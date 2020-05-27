Минвостокразвития предложило увеличить квоты на биоресурсы инвесторам, строящим суда в РФ

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая. /ТАСС/. Минвостокразвития РФ подготовило проект постановления правительства РФ, которым для инвесторов, строящих флот на территории России, увеличат квоты на вылов биоресурсов. Таким образом авторы документа предложили стимулировать строительство среднетоннажных и малотоннажных судов, сообщается в среду на сайте Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Согласно подписанному президентом РФ Владимиром Путиным закону, половина квот на вылов краба в России распределяется на аукционах. Квоты позволяют добывать краба в определенном районе промысла и закрепляются за компаниями-победителями на 15 лет. По условиям аукциона крабодобывающие предприятия должны построить на российских верфях столько судов, сколько лотов приобрели. Первые крабовые аукционы прошли в октябре 2019 года, на них распределили 35 лотов, что пополнило бюджет РФ на 142,4 млрд рублей.

"Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики подготовило проект постановления правительства РФ, согласно которому предусматривается увеличение доли инвестиционной квоты вылова водных биореурсов на среднетоннажные и малотоннажные суда как объекты инвестиций. <…> [Документ разработан] в целях перераспределения невостребованного объема доли инвестиционной квоты, а также привлечения инвестиций на территорию Дальнего Востока", - говорится в сообщении.

Минвостокразвития предлагает за счет увеличения невостребованной доли инвестквоты стимулировать строительство среднетоннажных судов длиной не менее 35 метров и малотоннажных длиной не менее 25 метров. По предварительным расчетам, принятие проекта постановления привлечет около 1,4 млрд рублей на строительство флота и позволит создать не менее 60 новых рабочих мест.

Благодаря применению механизма инвестиционных квот Росрыболовством заключено 32 договора на строительство 18 рыбопромысловых судов на сумму 93 млрд рублей. Два судна уже переданы заказчику. Шесть из 14 рыбоперерабатывающих заводов на сумму 15 млрд рублей построены. Общая сумма инвестиций, привлеченных в рыбопромышленный комплекс Дальнего Востока с помощью "квот под киль", с учетом заключенных в мае 2020 года договоров на строительство судов превысит 111,5 млрд рублей.