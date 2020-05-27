В Хабаровском крае разрешили лов летней горбуши в Амуре и Амурском лимане

ХАБАРОВСК, 27 мая. /ТАСС/. Лов летней горбуши разрешили в Амуре и в Амурском лимане в Хабаровском крае для всех видов рыболовства. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

В 2019 году для восстановления популяции лососевых в Амуре и Амурском лимане было принято решение о полном запрете промышленного лова в летнюю путину для предприятий, а также юридических лиц коренных народов.

"В этом году с учетом прогнозируемых подходов рыбы путина откроется с 11 июня и продлится до 11 июля. С учетом необходимости сохранения популяции лососевых, принято решение в полном объеме разрешить лов только летней горбуши для всех видов рыболовства", - говорится в сообщении.

По информации Хабаровского филиала ВНИРО, подходы летней горбуши прогнозируются в объеме около 3 тыс. тонн. Отмечается, что в четные годы ход обычно более интенсивный, чего нельзя сказать о летней кете, промышленный лов которой в этом году пока останется под частичным запретом из-за низких походов - около 1,9 тыс. тонн. Кету разрешено ловить в минимальных объемах. Массовые подходы кеты в этом году ожидаются с середины июля по конец августа. Лов и кеты, и горбуши на это время запрещен.

"Вопрос по сохранению популяции лососевых по-прежнему стоит остро. Ограничения дают свою результат, и мы как и прежде должны оперативно вносить коррективы в ход промысла. Комиссия обладает такими полномочиями. Речь идет о том, что если прогнозы науки вдруг будут ошибочны, и горбуши будет меньше, то мы в любое время можем ввести ограничения. Это же касается и кеты", - приводятся в сообщении слова главы Хабаровского края Сергея Фургала.

В лимане будет действовать один проходной день в неделю, когда рыбалка полностью запрещается. В местах промысла по Амуру установлено два проходных дня. В эти периоды предприятия, которые используют стационарные орудия лова и заездки, должны будут их перевести в нерабочее положение.

Объемы добычи

Лов тихоокеанского лосося и гольцов в Хабаровском крае традиционно будет проводится в Амуре и в Амурском лимане, Северо-Охотоморской и Приморской подзонах. В этом году предприятия региона могут добыть около 36 тыс. тонн лосося. Путина начнется с июня, сообщал ТАСС ранее начальник управления рыбного хозяйства и рыбоводства министерства сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности региона Роман Фофанов.

Годом ранее рыбопромышленникам разрешалось добыть порядка 42 тыс. тонн, освоено было в итоге 29 тыс. тонн от этого объема из-за запрета на промышленное рыболовство летней кеты и горбуши в бассейне Амура и из-за сложной паводковой обстановки в районах промысла.