Минпромторг не будет обязывать аптеки иметь в продаже маски

МОСКВА , 27 мая. /ТАСС/. Минпромторг РФ не будет обязывать аптечные сети иметь в продаже маски, поскольку такой необходимости больше нет, заявил заместитель министра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов в интервью газете "Коммерсантъ" .

"Такая необходимость отпала. Мы провели работу с аптечными сетями, очень попросили их закупить маски. Сегодня розница законтрактована на 150 млн масок", - сказал он.

При этом, по словам замминистра, степень защиты поставляемых в больницы медицинских масок достигает 98%, а маски, используемые в быту, с учетом соблюдения социальной дистанции защищают на 50%.

Евтухов также назвал "жесткой и фиксированной" наценку на средства защиты у компании "Дельрус", которая занимается поставками средств индивидуальной защиты регионам, и добавил, что Китай сегодня отгружает маски в Россию по минимальной цене, равной примерно 24 рублям. Регионы сейчас заключают с компанией "Дельрус" контракты как с единым поставщиком без проведения аукционов из-за пандемии, однако она не является единственным поставщиком средств защиты в Россию, отметил он.

По словам Евтухова, всего в стране выпускается около 8-10 млн масок в сутки для медицинских учреждений и бытового потребления, при этом выпуск медицинских масок составляет 6,5 млн штук в сутки при нормативе для обеспечения медучреждений 1,5 млн штук. Из Китая за апрель и май в Россию поступит около 300 млн масок, включая не только поставки компанией "Дельрус", но и гуманитарную помощь и заказы коммерческих структур.