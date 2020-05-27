Мощности польского участка газопровода Ямал - Европа забронированы на 20% на 27 мая

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Мощности польского участка газопровода Ямал - Европа на среду зарезервированы примерно на 20%. Об этом свидетельствуют данные компании - оператора польской сети газопроводов Gaz-System, размещенные на ее аукционной платформе. При этом прокачка по газопроводу из РФ в Германию до сих пор не возобновлена.

По итогам проведенного Gas-System аукциона, который состоялся в ночь на среду, на газовые сутки (с 6:00 среды по 6:00 четверга) было забронировано 7,9 млн кВт ч из доступных 38,5 млн кВт ч.

При этом, по данным германского оператора ГТС Gascade, объем поставок на пункте Мальнов на польско-германской границе на запад по состоянию на 7:00 оставался на нуле. Как пояснил накануне Gascade, с 12:00 вторника прокачка газа по трубе осуществляются в реверсном направлении из Германии в Польшу.

Срок действия долгосрочного российско-польского соглашения о транзите газа из России на Запад по польскому участку газопровода Ямал - Европа истек 17 мая. Теперь поставки осуществляются на основе аукционов, проводимых польским оператором ГТС - Gaz System. В последние дни транзит российского газа по трубе постепенно снижался, с 8:00 - 11:00 вторника объем поставок газа в пункте Мальнов на польско-германской границе был сведен к нулю.

Во вторник "Газпром" сообщил, что продолжает использовать газопровод Ямал - Европа для транзита газа в Европу и осуществлять поставки газа в соответствии с заявками потребителей по данному маршруту.

Газопровод Ямал - Европа пропускной способностью около 33 млрд куб. м газа в год проходит по территории России, Белоруссии, Польши и Германии. В настоящее время собственником польского участка трубы является компания EuRoPol GAZ - совместное предприятие "Газпрома" и польской PGNiG (по 48% акций). При этом оператором участка трубы, как и всей газотранспортной системы Польши, является компания Gaz-System.