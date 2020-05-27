"Ведомости": штаб-квартиру "Яндекса" рядом с Воробьевыми горами построит MR Group

МОСКВА, 27 мая. /ТАСС/. Компания MR Group займется строительством штаб-квартиры "Яндекса" на месте отеля "Корстон" у Воробьевых гор. Об этом пишет газета "Ведомости" со ссылкой на представителей обеих компаний.

По данным издания, в конце 2018 году "Яндекс" приобрел 20-этажную гостиницу и права на 4 га на улице Косыгина. Суммарная площадь здания составит 170 тыс. кв. м. Помимо офисных площадей, там будут располагаться музей "Яндекса", подземная парковка, спорткомплекс, тестовые лаборатории.

Как сообщил газете представитель "Яндекса", MR Group был выбран в качестве девелопера, так как компания имеет большой опыт в строительстве офисных центров, а также в создании мультиформатной недвижимости.

Директор по маркетингу MR Group Евгения Старкова отметила, что штаб-квартира "Яндекса" будет одним из самых современных и технологичных зданий в РФ.

Сейчас в Москве "Яндекс" занимает около 55 тыс. кв. м в бизнес-центре "Красная Роза" на улице Тимура Фрунзе и около 30 тыс. кв. м в комплексе "Аврора" рядом с Павелецким вокзалом. В 2019 году "Яндекс.Маркет" арендовал 3,9 тыс. кв. м в коворкинге Workki на Зубовском бульваре и 15,8 тыс. кв. м в торгово-деловом центре Lotte на Новом Арбате для размещения своей штаб-квартиры. Кроме того, в середине января 2020 года компания "Яндекс" закрыла сделку по аренде около 18 тыс. кв. м в башне "Око" на территории международного делового центра "Москва-Сити".

MR Group работает на российском рынке недвижимости с 2003 года. В портфеле компании - 38 объектов общей площадью 5 млн кв. м в Москве, Московской области и Сочи.